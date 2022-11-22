В «Укрэнерго» заявили, что в стране не осталось неповрежденных ТЭС и ГЭС

На Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Об этом заявил на брифинге 22 ноября глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим про большие электростанции, повреждена, пострадала от ракетных ударов», — отметил он.

Кудрицкий добавил, что после атак практически не осталось целых узловых подстанций «Укрэнерго».

Накануне замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что украинцам не нужно выезжать из страны, так как блэкаута не должно произойти.

В конце прошлой недели Зеленский сообщал, что наиболее тяжелая ситуация с электроэнергией сложилась в Киевской, Одесской и Харьковской областях.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима: в частности, речь шла о взрыве на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».