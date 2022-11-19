Зеленский назвал три региона с наиболее тяжелой ситуацией с электричеством

Наиболее тяжелая ситуация с электричеством сложилась в Киеве и области, Одессе и области, а также в Харькове и Харьковской области. Об этом в субботу, 19 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения к гражданам.

«Сегодня получал доклады о возобновляемых работах в энергетике. По всей стране работаем, чтобы стабилизировать ситуацию. Больше всего проблем с электричеством в Киеве и области, в Одессе и области, в Харькове и области», — заявил украинский лидер.

Он также добавил, что в Винницкой, Тернопольской, Черкасской, Черниговской и других областях страны также актуальны проблемы.

Тем же днем глава крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК Максим Тимченко посоветовал украинцам покинуть страну, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему.

Тогда же в Одессе состоялись акции протеста против отключения электроэнергии. Жители города перекрывали улицы, переходя по несколько раз дорогу. Митинги в городе прошли и днем ранее, 18 ноября. Как поделились пользователи соцсетей, уже несколько дней как отключено электричество в Одессе.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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