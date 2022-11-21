В офисе Зеленского оценили вероятность блэкаута на Украине

Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в понедельник, 21 ноября, заявил, что украинцам не нужно выезжать из страны, так как блэкаута не должно произойти.

«Мы уже проходили много разных «наихудших сценариев» на протяжении последнего месяца. Я бы хотел всех успокоить — выезжать из страны точно никуда не нужно», — сказал Тимошенко в эфире телепрограммы «Факты ICTV».

Он отметил, что власти прорабатывают различные варианты. В частности, обсуждается стратегия и при тотальном отключении электричества. Однако, по словам Тимошенко, это не означает, что такой вариант ожидается.

«Всё зависит от ситуации с ракетными обстрелами. Но в любом случае мы в своей стране, ехать никуда не надо, всё починим, всё стабилизируем», — заключил Тимошенко.

На прошлой неделе глава крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК Максим Тимченко заявил, что граждане, у которых есть возможность покинуть страну, должны быть готовы сделать это до наступления зимы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что в стране почти половина энергетической системы вышла из строя в результате последних ракетных ударов со стороны России.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности речь шла о взрыве на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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