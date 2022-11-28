Аварийные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины. Об этом сообщила компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале в понедельник, 28 февраля.

«По состоянию на 10:00 28 ноября в результате стремительного роста дефицита мощности применяются аварийные отключения по всей территории Украины. Причиной увеличения дефицита мощности стали аварийные отключения блоков на нескольких электростанциях», — уточнили в компании.

Об аварийных отключениях отдельно сообщили в своих Telegram-каналах власти Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

«Из-за потери мощности производства электроэнергии на территории Ивано-Франковской области введены в действие графики аварийных отключений», — сообщила глава областной государственной администрации Светлана Онищук.

Она добавила, что делается всё возможное для стабилизации ситуации.

О том же сообщил глава Черновицкой области Руслан Запаранюк.

«На Буковине вводятся экстренные отключения энергии. Черновицкая область получает меньше 40% нужной мощности, большая часть которой расходуется на обеспечение жизнедеятельности критически важных инфраструктурных объектов», — сообщил Запаранюк.

Ранее в этот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отключения электроэнергии в Киеве могут продлиться до весны. Кличко также допустил частичную эвакуацию среди местных жителей. По его словам, на этот случай власти города уже разработали план по ее проведению.

За два дня до этого сообщалось, что подача электроэнергии ограничена в 15 субъектах Украины. В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский призвал граждан рационально использовать электроэнергию.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Ранее, 22 октября, политолог и журналист Юрий Светов объяснил последствия ударов по украинской инфраструктуре. Светов указал, что Украина не производит необходимое оборудование и пользуется советскими запасами, которые заканчиваются.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.