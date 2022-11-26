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Зеленский сообщил об отключении электричества в 15 субъектах Украины

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Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel
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Подача электроэнергии ограничена в 15 субъектах Украины. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

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«В 14 областях и в Киеве всё еще действуют ограничения для более чем 100 тыс. абонентов в каждом из регионов», — заявил он в своем видеообращении.

Также президент добавил, что число абонентов, отключенных от электричества утром, сократилось вдвое по сравнению с вечером пятницы. Если же сейчас произойдет скачок потребления, отключений может стать больше.

По словам Зеленского, специалисты активно работают над восстановлением энергосистемы, однако до сих пор не удалось наладить стабильное обеспечение. В связи с этим украинский лидер призвал граждан рационально использовать электроэнергию.

Ранее в этот день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что примерно четверть жителей города продолжают оставаться без электроснабжения.

Накануне Зеленский признал некачественную организацию «пунктов несокрушимости» в Киеве и других городах страны. Он раскритиковал работу киевской мэрии, которую возглавляет Виталий Кличко. Зеленский подчеркнул, что ожидает более качественной работы.

22 ноября Зеленский сообщил, что по всей Украине развернуто свыше 4 тыс. пунктов оказания базовых услуг населению на случай длительных отключений электроэнергии. Отмечалось, что пункты оснащены водой, светом, мобильной связью, интернетом и работают бесплатно в круглосуточном режиме.

Между тем 23 ноября украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по объектам в ряде регионов страны. Взрывы прогремели, в частности, и в Киеве.

Отмечалось, что данная атака привела к самым тяжелым последствиям для украинской энергетики за всё время спецоперации России. Без света осталась большая часть населения страны, во многих городах не было отопления и воды.

До этого, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Служащие российской армии начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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