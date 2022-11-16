В МИД РФ назвали реакцию Польши на падение ракет попыткой «раздуть из мухи слона»

Обвинение России в падении ракет на территории Польши — попытка «раздуть из мухи слона», которая была обречена изначально. Об этом в среду, 16 ноября, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Ситуация настолько очевидная, что попытка раздуть из мухи слона была обречена изначально, независимо от того, будут в НАТО проведены консультации по статье 4-го вашингтонского договора или нет», — сказал он «РИА Новости».

Дипломат считает, что Варшаве следует больше думать об угрозах стране в результате массированной накачки Украины западными вооружениями.

Кроме того, он добавил, что, несмотря на реакцию НАТО на инцидент, о потеплении отношений с Россией речи не идет. По словам Грушко, альянс ведет против РФ прокси-войну.

Ранее в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для всего мира последствиями.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил признание Запада, что ракета, упавшая на территории Польши, является украинской, но при этом добавил, что западные страны продолжают заявлять об угрозе со стороны РФ для НАТО и необходимости укрепления коллективной обороны. Он также назвал Зеленского безответственным провокатором и указал на его попытки втянуть в вооруженный конфликт третьи страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию вокруг падения ракет на территорию Польши. Он указал на очередной взрыв «оголтелой русофобской реакции», которая не основана на реальных данных.

Накануне МИД Польши выступил с утверждением, что во вторник на территории села Пшеводув на востоке страны упали одна-две ракеты, в результате чего погибли два человека. Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию.

Минобороны РФ 16 ноября назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что на фотоснимках обломков ракеты, обнаруженных в Польше, они были идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Позднее в среду польский лидер Анджей Дуда сообщил, что существует высокая вероятность того, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала Украине.

Президент США Джо Байден также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.