Додон заявил о необходимости объединения оппозиции Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон 26 октября призвал всех представителей оппозиции объединиться, чтобы добиться проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

«Нужно всем объединиться и сделать всё возможное, чтобы добиться досрочных президентских и парламентских выборов — это должна быть основная цель всей оппозиции, неважно, правой или левой, неважно, за что они ратуют. Нужно всем объединиться против власти и против диктатуры», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Додон отметил, что в настоящий момент оппозиция в республике разделена на две группы. В первую входит партия «Шор», Партия коммунистов, партия «Строим Европу дома», а также некоторые политические и общественные деятели. По его словам, это активная часть оппозиции, которая еженедельно проводит массовые акции протеста. Во вторую группу входят восемь партий, включая Партию социалистов, которые объединились в рамках платформы «Общая повестка».

Бывший президент Молдавии считает, что в обозримом будущем оппозиция объединится, потому что недовольство народа будет расти, а вместе с этим будет расти и протестное движение. Как подчеркнул Додон, власти будет непросто справиться с такой силой.

Также в этот день экс-президент Молдавии заявил, что власти страны могут воспользоваться помощью конституционного суда, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства. При этом он отметил, что руководство государства не понимает, что народ будет категорически против. В этом случае социально-экономическое недовольство внутри Молдавии будет дополнено вторжением войск иностранного государства. Додон подчеркнул, что при таком раскладе власти «останутся считаные часы».

Ранее, 23 октября, молдавская оппозиция по итогам акции протеста объявила о создании силовой структуры и своего правительства для вывода страны из кризиса, а также недопущения ее вовлечения в вооруженные конфликты.

До этого, 17 октября, депутаты парламента, представители и сторонники оппозиционной в Молдавии партии социалистов провели пикет у здания Высшей судебной палаты в Кишиневе, где проходило рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Додона.

Накануне в центре Кишинева сотни людей вышли на четвертый за последнее время в Молдавии массовый митинг сторонников оппозиции с призывом к свержению правительства, однако правоохранительные органы демонтировали палаточный городок, который разбили протестующие.

Известно, что в настоящее время Додон находится под домашним арестом. Экс-президента задержали в мае, поместили под домашний арест и предъявили обвинения в превышении полномочий в период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Также по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход в 3 млн леев (€150 тыс.).

Додон тогда заявил, что считает дело против него политическим заказом нынешнего президента страны Майи Санду. Она же, в свою очередь, призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела.

11 октября Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих, и пообещала наказать их за «предательство».

В Кишиневе с середины сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты. Организаторы митингов требуют отставки президента и правительства и проведения досрочных выборов в парламент.