Экс-президент Молдавии заявил о возможности ввода войск НАТО в страну

Власти Молдавии могут воспользоваться помощью конституционного суда, чтобы в любой момент ввести в страну войска НАТО, несмотря на нейтралитет государства. Об этом в среду, 26 октября, заявил в интервью «РИА Новости» экс-президент республики Игорь Додон.

«В 2016–2017 году конституционный суд (КС) Молдавии принял постановление, согласно которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать, несмотря на нейтральный статус. Такое решение КС есть, оно в силе, никто его не отменял», — пояснил Додон.

Он отметил, что в случае, если власти захотят воспользоваться таким планом, то проще обратиться в конституционный суд, а не начинать процедуру пересмотра конституции, которая займет минимум полгода. Кроме того, по его словам, правящей партии не хватит голосов в парламенте, чтобы изменить основной закон республики.

Додон считает, что власти Молдавии не понимают, что народ будет категорически против. В этом случае социально-экономическое недовольство внутри страны будет дополнено вторжением войск иностранного государства. Он подчеркнул, что при таком раскладе власти «останутся считанные часы».

Ранее, 23 октября, стало известно, что молдавская оппозиция по итогам акции протеста объявила о создании силовой структуры и своего правительства для вывода страны из кризиса, а также недопущения ее вовлечения в вооруженные конфликты.

17 октября депутаты парламента, представители и сторонники оппозиционной в Молдовии партии социалистов провели пикет у здания Высшей судебной палаты в Кишиневе, где проходило рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Додона.

Накануне в центре Кишинева сотни людей вышли на четвертый за последнее время в Молдавии массовый митинг сторонников оппозиции с призывом к свержению правительства, однако правоохранительные органы демонтировали палаточный городок, который разбили протестующие.

Известно, что в настоящее время Додон находится под домашним арестом. Экс-президента задержали в мае, поместили под домашний арест и предъявили обвинения в превышении полномочий в период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Также по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход в 3 млн леев (€150 тыс.).

Додон тогда заявил, что считает дело против него политическим заказом нынешнего президента страны Майи Санду. Она же, в свою очередь, призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела.

11 октября Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих, и пообещала наказать их за «предательство».

В Кишиневе с середины сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты. Организаторы митингов требуют отставки президента и правительства и проведения досрочных выборов в парламент.