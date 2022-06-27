Экс-президенту Молдавии предъявили обвинения в превышении полномочий

Экс-президенту Молдавии Игорю Додону предъявлены обвинения в превышении полномочий в тот период, когда он занимал пост министра экономики. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

«Бывшему президенту Молдавии было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий, совершенным лицом, занимающим государственную должность, в интересах организованной преступной группы, в рамках уголовного дела «Энергоком», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в начале 2008 года руководство компании, отвечающей за обеспечение Молдавии электроэнергией, якобы вступило в сговор с сотрудниками министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и частными лицами из-за рубежа. Как полагает прокуратура, вместе они реализовали схему, которая позволяла необоснованно завышать закупочную цену на электроэнергию и присваивать разницу, нанеся ущерб государству почти на $12 млн.

В 2008 году Додон возглавлял министерство экономики Молдавии и занимал должность первого вице-премьера страны. Обвинения в свой адрес он назвал необоснованными. Бывший глава республики в понедельник написал в соцсетях, что прокуроры, по всей видимости, не находят доказательств по другим обвинениям, поэтому «решили активизироваться по этому делу». Он отметил, что тогда, 14 лет назад, Молдавия покупала электроэнергию дешевле, чем многие страны в регионе.

«Если меня решили обвинить в этом, то что тогда говорить о последних событиях, когда Молдова закупает энергоресурсы на совершенно секретных условиях? В таком случае действующему руководству страны и министру инфраструктуры нужно предъявлять обвинения каждый день», — отреагировал Додон в своем Telegram-канале.

Обвинения также предъявлены супруге Додона Галине. 13 июня она была вызвана в прокуратуру. После допроса, состоявшегося 16 июня, ей запретили на два месяца выезд из страны. Она проходит по делу о коррупции, получившему название «Кулек». Так правоохранители Молдавии называют эпизод якобы с попыткой дачи Додону взятки бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком.

Ранее, 2 июня, сообщалось, что сотрудники антикоррупционной прокуратуры изъяли документы в офисе Партии социалистов Молдавии, обвинив Додона в незаконном финансировании политформирования.

До этого, в конце мая, бывшего молдавского лидера задержали на 72 часа по подозрению в госизмене и коррупции. Позднее политику назначили 30 суток домашнего ареста, которые впоследствии обжаловала прокуратура.

В том же месяце представитель Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек рассказала, что в отношении Додона возбуждено уголовное дело после видеозаписи, появившейся в публичном пространстве летом 2020 года. Видео было сделано на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней бизнесмен Плахотнюк попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги. Додон отказался принять взятку, однако его всё равно обвинили в коррупции.

Подозрения Додону были предъявлены в конце декабря прошлого года, своей вины он на тот момент не признал. Бывший президент утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано по заказу действующего главы Молдавии Майи Санду.