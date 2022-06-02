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Прокуроры изымают документы в офисе соцпартии Молдавии по делу Додона

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Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь
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Сотрудники антикоррупционной прокуратуры изымают документы в офисе партии социалистов Молдавии. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек.

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Изъятие объясняется тем, что бывший президент Молдавии Игорь Додон обвиняется в незаконном финансировании политформирования.

«Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры проводят процедуру по изъятию документов из офиса Партии социалистов. Операция проходит в рамках расследования дела о незаконном финансировании политической партии», — рассказала Марианна Керпек ТАСС.

24 мая Додона задержали на 72 часа по подозрению в госизмене и коррупции. После задержания 26 мая политику были назначены 30 суток домашнего ареста, которые впоследствии обжаловала прокуратура.

Влад Батрынча, исполнительный секретарь Соцпартии, почетным председателем которой является Додон, заявил, что обыски у Додона проходят потому, что власти республики борются с оппозицией. По его словам, обыски можно расценивать как политический подарок ко дню рождения президента страны Майи Санду.

18 мая Керпек рассказала, что в отношении Додона возбуждено уголовное дело после видеозаписи, появившейся в публичном пространстве летом 2020 года.

Видео было сделано на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней бывший тогда лидером демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги. Додон отказался принять взятку, однако его всё равно обвинили в коррупции.

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