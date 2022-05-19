Генпрокуратура Молдавии завела дело против экс-президента страны

Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента страны Игоря Додона. Он подозревается в коррупции, о чем на брифинге в среду, 18 мая, сообщила официальный представитель ведомства Мариана Керпек.

«Сегодня исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу распорядился начать уголовное преследование из-за видеозаписей, появившихся в публичном пространстве летом 2020 года», — сказала Керпек.

Видеозапись, о которой говорит пресс-секретарь генпрокуратуры, была сделана на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней бывший тогда лидером Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк тогда попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги.

Додон тогда отказался принять взятку, однако оппозиционные партии всё равно обвинили его в коррупции.

В ответ на обвинения Додон заявил, что так нынешние власти пытаются сместить фокус внимания населения с собственных неудач.

«Как только в Молдавии дела идут плохо, Додона вызывают к прокурору, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем. Так было в декабре прошлого года, когда тариф на газ вырос в несколько раз. Сейчас, когда в стране новый скачок цен, это хотят повторить», — сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Он также заявил, что не собирается бежать из страны, «не боится никаких мер» и готов дать оппонентам «решительный бой».

21 декабря 2021 года Игоря Додона вызвали на допрос в генпрокуратуру по уголовному делу о хищении средств в 2008 году. 29 декабря он был признан подозреваемым по этому делу. Следователи тогда сообщили, что в 2008 году, когда политик занимал пост министра экономики Молдавии, ряд бизнесменов и чиновников присваивал часть выручки от импорта электроэнергии.

10 ноября 2021 года Додон предрек Молдавии экономический кризис из-за высоких цен на газ. Он заявил, что, если правительство не изыщет средства для компенсации роста тарифов для всех категорий потребителей, республику ожидают экономические потрясения. Тогда он отмечал, что некоторые страны Евросоюза, которые наладили дружеские отношения с Россией, в частности Венгрия и Сербия, получают газ дешевле.