Экс-президента Молдавии Додона оштрафовали за георгиевскую ленту

Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил 18 мая, что получил протокол за ношение георгиевской ленты и штраф на сумму около $470.

«Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие в праздновании 9 Мая с символами Победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях. Этот антиконституционный закон в итоге будет отменен», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Бывший президент отметил, что запрет ленты не только противоречит Конституции, но и является антидемократическим, дискриминационным, преследует цель искусственного разделения общества.

Додон прикрепил к своему посту фотографию протокола. В нем утверждается, что нарушитель «носил ленту «Святого Георгия» — общеизвестный символ в контексте действий в виде военной агрессии, военных преступлений и пропаганды или прославления подобных действий».

Ранее, 20 апреля, активисты из разных районов Молдавии собрались возле парламента республики в Кишиневе в знак протеста против цензуры и запрета георгиевской ленты.

За день до этого президент страны Майя Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также символы Z и V. Она пояснила, что введение закона не помешает почтить память павших героев, а георгиевской ленточке и подобным символам, по мнению Санду, «место в мусорном ведре истории».

Георгиевская лента является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.

Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. В РФ буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации.