Ни шагу на Z: атаки на россиян из-за знаков СВО на особом контроле

Прозападные СМИ и паблики в соцсетях призывают и всячески стимулируют противоправные действия не только в отношении властей и силовиков РФ, но и в отношении простых граждан, поддерживающих свою армию. Этим объясняется череда противоправных действий в отношении россиян, которые носят одежду с символикой Z, V, О, георгиевские ленточки, размещают символы на личных автомобилях. Антироссийская пропаганда цепляется за каждую преступную акцию, тиражирует негативную реакцию, чтобы заставить патриотически настроенных граждан не высовываться. «Известия» вспомнили случаи подлых атак на переживающих за своих военных россиян и выяснили, что ждет «идеологических» вредителей.

Опасаются неадекватов

Социальные исследования показывают высокий уровень поддержки россиян своей армии и президента, однако в крупных городах люди не спешат демонстрировать свое отношение. Редко встретишь в метро человека с георгиевской ленточкой на лацкане, не говоря уже о литерах ВС РФ, освобождавших Донбасс. Даже в преддверии 9 Мая в школах Москвы наблюдается заметно меньше детей с георгиевскими ленточками, в пилотках, с флажками, обращает внимание «Известий» москвичка Татьяна П.

Ни шагу на Z Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Всегда в военной форме фронтовой приходили дети, накалывали ленточки [георгиевские], а в этом году, когда как раз самое время поддержать страну… Поговорили с мамами, говорят, что за Россию, но за детей боятся — вдруг неадекват, нацист какой-нибудь ножом пырнет или под машину толкнет, — рассказывает жительница запада столицы.

Избиения, дискриминация, поджоги

По счастью, нападений на детей на идеологической почве зафиксировано не было. Но опасения москвичей не безосновательны — в разных уголках страны фиксируются случаи атак на людей, открыто выражающих свою пророссийскую позицию, и факты порчи их имущества. Вопиющий случай дискриминации и унижения человека за поддержку армии произошел в Екатеринбурге в начале мая.

Ресторатор Евгений Кексин выложил в соцсеть фото клиента в футболке с литерой Z с провокационным вопросом к своей аудитории «Плюнуть в коктейль?». Фолловеры скандально известного предпринимателя в большинстве своем ответили утвердительно. После того как выходку Кексина раскритиковали в СМИ, он принес двусмысленные извинения в запрещенной соцсети: «Это ни в коем случае не плевок на Z и на наших солдат. Я что, дурак или бессмертный, что ли, или не понимаю, что против власти идти нельзя? Я всё понимаю. Суть моего недовольства была конкретно в этом человеке. Ведь бар — место для веселья, а не для транслирования своих политических и других позиций. Люди пришли веселиться и отдыхать». Депутат Госдумы Виталий Милонов направил запрос в СКР с просьбой дать правовую оценку действиям Кексина.

Ни шагу на Z Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Помимо морального ущерба, материальный вред был причинен жителю Невинномысска за патриотическую наклейку на лобовом стекле — неизвестные облили машину известью.

Есть и случаи, когда за патриотическую позицию людям приходится расплачиваться физическим здоровьем. В конце марта житель Подмосковья избил в Севастополе автовладельца-пенсионера за наклеенный на автомобиль символ Z (мужчина вез гуманитарную помощь в Донбасс). Нарушитель задержан. Еще один подобный случай был зафиксирован в Крыму в конце апреле. Ранее в том же месяце сторонник нацистов из Костромы сжег автомобиль жителя подмосковного Пушкино с нанесенной литерой Z. Предполагаемый виновник запечатлел процесс на видео и выложил в соцсеть. Его задержали по обвинению в хулиганстве по мотивам ненависти и вражды. В жилище поджигателя нашли неонацистскую литературу. Полиция ищет его сообщника.

Сразу несколько автомобилей с Z-символикой были изуродованы вандалами в Новосибирске — неизвестные краской написали оскорбительные надписи, прокололи шины, поцарапали краску. Один из пострадавших — отец контрактника, находящегося сейчас на Украине.

Ни шагу на Z Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Многие из тех, кто портил жизнь людям, сопереживающим своей стране и армии, уже извинились перед камерой и изменили свои взгляды. В беседе с полицией вандалы сообщили, что в соцсетях они откликнулись на призывы в ультраправых чатах, администраторы которых симпатизируют украинским радикалам.

На особом контроле

К слову, далеко не все так перепуганы «тайными мстителями» — помимо государственных и муниципальных учреждений, многие торговые сети и частные магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах традиционно украшают окна георгиевскими лентами в память о Победе. Стоит отдать должное правоохранителям, которые не оставляют без ответа ни один выпад в адрес символики СССР и российской армии .

— Преследование россиян внутри страны из-за того, что они носят символику Z либо георгиевскую ленту нельзя назвать не чем иным, как дискриминацией, поскольку Конституцией РФ и международно-правовыми актами предусмотрены свобода мысли и слова, а также право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, — считает адвокат Гюзель Жубанова. — Они могут быть ограничены в этих правах только в случаях, прямо указанных в федеральном законе в той мере, которая допустима в демократическом обществе. Исходя из положений УК, деяния, совершаемые в отношении граждан, могут подпадать под преступления экстремистской направленности.

Ни шагу на Z Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В частности, статья 282 УК РФ предусматривает наказание за унижение человеческого достоинства, связанного с возбуждением ненависти либо вражды, по признакам национальности, вероисповедания, политических взглядов вплоть до 10 лет лишения свободы. Адвокат также напомнила, что совершение любых преступления по мотивам дискриминации считается отягчающим обстоятельством, согласно статье 63 УК РФ.