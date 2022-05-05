Глава Гагаузии назвала инициативу Молдавии о запрете георгиевской ленты ошибочной

Решение правительства Молдавии о запрете георгиевской ленточки является ошибочным. Такое мнение выразила в четверг, 5 мая, глава Гагаузии (территориальное образование в составе Республики Молдова) Ирина Влах, заявив, что подобные инициативы должны согласовываться с населением страны.

«Тема георгиевской ленточки — ошибка сегодняшней политической власти. Сама инициатива — ошибка», — написала она на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Политик считает, что тему запрета почетного символа Великой Отечественной войны отдельно взятая политическая группа должна была обсудить со всей страной.

«Если все-таки подняли тему, должны были организовать публичные обсуждения со всеми социальными группами, чтобы узнать мнения и испытать свои аргументы. Таким образом, можно было узнать мнение общества и прийти к компромиссному решению. Надеюсь, что политики извлекут уроки и определятся — они должны следовать воле народа, или они намерены навязать народу свою волю», — отметила Влах.

29 апреля в автономной Гагаузии, в противовес закону властей Молдавии, подписали закон, который разрешает изготовление, хранение и использование георгиевской ленты. Закон был принят Народным собранием Гагаузской автономии. В пояснительной записке депутаты указали, что они осуждают стремление молдавских властей исказить суть Дня Победы и представить его в виде «пропаганды войны».

До этого 19 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также символы Z и V. На следующий день стало известно, что полиция предупредила о наказании для всех граждан, которые будут носить георгиевскую ленточку как в День Победы, так и в любое другое время.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик тогда же подчеркнул, что таким запретом Молдавия «бездарно и нелепо» пытается стереть из истории память о том, что именно советские солдаты освобождали ее территорию от фашизма.

В тот же день активисты из разных районов Молдавии собрались возле парламента республики в Кишиневе в знак протеста против цензуры и запрета георгиевской ленты.