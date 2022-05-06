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В Литве на 9 мая грозят штрафами за георгиевскую ленту

В Литве на 9 мая усилят отряды полиции для отслеживания «запрещенной символики»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На 9 мая в Литве будут усилены полицейские отряды, которые будут отслеживать тех, кто «демонстрирует запрещенную символику», для последующего штрафа. Такое заявление в пятницу, 6 мая, сделал журналистам заместитель генерального комиссара литовской полиции Арунас Паулаускас на пресс-конференции, которую транслировал LRT.

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«Усиленные отряды начнут работу с 8 мая... в Литве 9 мая будет работать 170 экипажей полиции, около 400 сотрудников», — сказал Паулаускас.

Он рассказал, что литовская полиция выявила в Литве объекты «большого риска», которым будет уделено повышенное внимание. Речь идет о воинских кладбищах в крупных городах, которые на 9 мая активно посещают жители.

«Сотрудники инструктированы, что в таких случаях они должны имеющимися видеосредствами фиксировать всех лиц, носящих георгиевские ленты и другую запрещенную символику, и позже, установив их личности, мы будем штрафовать», — уточнил Арунас Паулаускас.

Он также добавил, что полиция не будет конфликтовать, а применять силу станут только в исключительных случаях.

Отмечается, что штрафы за отображение «запрещенной» символики составляют от €300 до € 700.

Ранее в этот же день в Литве мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призвал граждан воздержаться от посещения захоронения советских воинов 9 мая.

25 апреля стало известно, что в Литве демонтируют два памятника советским солдатам в Кедайняйском районе.

19 апреля парламент Литвы запретил носить георгиевскую ленточку, а также демонстрировать символику Z и V.

Соответствующие буквы нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации в Донбассе. В Минобороны рассказали, что Z означает «За победу», а буква V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена». Z и V стали символами российской спецоперации.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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