Экс-президента Молдавии Додона признали подозреваемым по делу о хищении

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в среду, 29 декабря, заявил, что его признали подозреваемым в причастности к хищению $12 млн после допроса в Генпрокуратуре.

«Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, не обвиняемый. <…> Когда прокурор посчитает нужным, я снова приду, я никуда убегать не собираюсь, буду дальше с прокуратурой сотрудничать», — рассказал журналистам Додон.

Отмечается, что Додон не обладает неприкосновенностью и может быть задержан, если прокуроры сочтут это необходимым.

Игорь Додон прошел допрос в Генпрокуратуре 27 декабря.

В 2008 году, когда политик занимал пост министра экономики Молдавии, ряд бизнесменов и чиновников присваивал часть выручки от импорта электроэнергии, сообщили следователи.

Согласно версии следствия, речь идет о сговоре нескольких иностранцев, а также сотрудников министерства экономики страны, Национального агентства по регулированию энергетики и компании Energocom, которая осуществляет импорт электроэнергии в Молдавии.

В рамках данного дела будут рассматриваться вопросы, связанные с энергетической безопасностью государства, рассказали в Генпрокуратуре агентству Sputnik.

В связи с этим «постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры», сообщили в ведомстве.

С 2016 по 2020 год Додон находился на посту президента Молдавии, но в ноябре 2020 года проиграл выборы. Додон уступил главе партии «Действие и солидарность» Майе Санду. Она набрала 57,7% голосов, а Додон получил поддержку 42,2% проголосовавших избирателей.

В декабре 2020 года Додон был вновь избран председателем Партии социалистов Молдавии, которой он ранее руководил с 2011 по 2016 год.

В июле в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы, которые были назначены из-за того, что депутаты не могли сформировать правительство более полугода.