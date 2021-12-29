Прямой эфир
Авто
Aurus запустил виртуальный тур по заводу в Елабуге
Мир
В Германии заявили об отсутствии изменений в вопросе сертификации СП-2
Авто
Во Владивосток прибыл сухогруз с обледеневшими иномарками
Экономика
В ФАС усомнились в росте цен на бензин в 2022 году
Авто
В Москве выставили на продажу броневик «Скорпион» за 4,75 млн рублей
Общество
Владельца шахты «Листвяжная» Федяева оставили под арестом
Общество
Правительство выделит более 200 млрд рублей на развитие науки в 2022 году
Общество
В России могут расширить перечень влекущих за собой лишение гражданства преступлений
Культура
Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»
Недвижимость
В Сочи и Калининграде арендное жилье подорожало на 40%

Экс-президента Молдавии Додона признали подозреваемым по делу о хищении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-президент Молдавии Игорь Додон в среду, 29 декабря, заявил, что его признали подозреваемым в причастности к хищению $12 млн после допроса в Генпрокуратуре.

Взболтать, но не вмешиваться: Россия просит Запад не лезть в Молдавию
Москва убеждена, что это приведет к еще большей поляризации общества

«Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, не обвиняемый. <…> Когда прокурор посчитает нужным, я снова приду, я никуда убегать не собираюсь, буду дальше с прокуратурой сотрудничать», — рассказал журналистам Додон.

Отмечается, что Додон не обладает неприкосновенностью и может быть задержан, если прокуроры сочтут это необходимым.

Игорь Додон прошел допрос в Генпрокуратуре 27 декабря.

В 2008 году, когда политик занимал пост министра экономики Молдавии, ряд бизнесменов и чиновников присваивал часть выручки от импорта электроэнергии, сообщили следователи.

Согласно версии следствия, речь идет о сговоре нескольких иностранцев, а также сотрудников министерства экономики страны, Национального агентства по регулированию энергетики и компании Energocom, которая осуществляет импорт электроэнергии в Молдавии.

В рамках данного дела будут рассматриваться вопросы, связанные с энергетической безопасностью государства, рассказали в Генпрокуратуре агентству Sputnik.

В связи с этим «постановлением генерального прокурора было предписано провести уголовное расследование группой прокуроров из Генпрокуратуры», сообщили в ведомстве.

С 2016 по 2020 год Додон находился на посту президента Молдавии, но в ноябре 2020 года проиграл выборы. Додон уступил главе партии «Действие и солидарность» Майе Санду. Она набрала 57,7% голосов, а Додон получил поддержку 42,2% проголосовавших избирателей.

В декабре 2020 года Додон был вновь избран председателем Партии социалистов Молдавии, которой он ранее руководил с 2011 по 2016 год.
В июле в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы, которые были назначены из-за того, что депутаты не могли сформировать правительство более полугода.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021