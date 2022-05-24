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В бывшей партии Додона назвали обыски в его доме борьбой с оппозицией

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Обыски у бывшего президента Молдавии Игоря Додона проходят потому, что власти республики борются с оппозицией. Об этом 24 мая заявил Влад Батрынча, исполнительный секретарь Соцпартии, почетным председателем которой является Додон.

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«То, что произошло с нашим коллегой, экс-президентом Игорем Додоном — это дешевое шоу, власть борется с оппозицией. Наши коллеги из разных районов жаловались, что им угрожают различными делами», — сказал Батрынча на брифинге.

По его словам, обыски у Додона можно расценивать как политический подарок ко дню рождения президента страны Майи Санду.

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В то же время Telegram-канал Rusputnikmd сообщил о задержании Додона на 72 часа, однако в прокуратуре республики «РИА Новости» не подтвердили эту информацию.

Ранее в этот день об обысках в доме бывшего президента Молдавии сообщила представитель Генпрокуратуры страны Марианна Керпек. Она же 18 мая рассказала, что в отношении Додона возбуждено уголовное дело, экс-лидер республики подозревается в коррупции. Она пояснила, что исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу распорядился начать уголовное преследование из-за видеозаписей, появившихся в публичном пространстве летом 2020 года.

Видеозапись, о которой говорила пресс-секретарь Генпрокуратуры, была сделана на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней бывший тогда лидером Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк тогда попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги.

Додон тогда отказался принять взятку, однако оппозиционные партии все равно обвинили его в коррупции.

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