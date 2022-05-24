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Экс-президент Молдавии Додон задержан на 72 часа по подозрению в госизмене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа. Он подозревается в госизмене и коррупции, сообщили в Генпрокуратуре республики.

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«Экс-президент Республики Молдова задержан на 72 часа», — заявила журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры Молдавии Мариана Керпек во вторник, 24 мая.

Исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова указала, что по итогам обысков у экс-президента были задержаны два человека, включая Додона.

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«Антикоррупционный центр и СБ провели десять обысков, речь идет о незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии, а также госизмене. В результате обысков были задержаны на 72 часа два человека», — высказалась Казакова на брифинге.

Ранее в этот день в молдавской Соцпартии обыски в доме Додона назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что РФ обеспокоена преследованием политиков, выступающих за дружеские отношения с РФ, однако расследование — внутренне дело Молдавии.

18 мая Додон получил протокол за ношение георгиевской ленты и штраф на сумму примерно $470.Тогда он подчеркнул, что запрет ленты не только противоречит Конституции, но и является антидемократическим, дискриминационным, преследует цель искусственного разделения общества.

21 декабря 2021 года Игоря Додона вызвали на допрос в генпрокуратуру по уголовному делу о хищении средств в 2008 году. 29 декабря он был признан подозреваемым по этому делу. Следователи тогда сообщили, что в 2008 году, когда политик занимал пост министра экономики Молдавии, ряд бизнесменов и чиновников присваивал часть выручки от импорта электроэнергии.

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