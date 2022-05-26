Экс-президента Молдавии Додона поместили под домашний арест

Суд сектора Чокана города Кишинева 26 мая поместил экс-президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на 30 суток.

«Суд постановил частично удовлетворить запрос прокуроров, использовать в отношении Додона Игоря Николаевича превентивную меру в виде домашнего ареста на срок 30 суток», — говорится в решении суда.

Прокуроры требовали поместить политика под арест на 30 суток.

24 мая Додона задержали на 72 часа, его заподозрили в госизмене и коррупции, сообщили в Генпрокуратуре республики. Исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова указала, что по итогам обысков у экс-президента были задержаны два человека, включая политика.

В молдавской Соцпартии обыски в доме Додона назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика. Сам Додон заявил, что обвинения против него сфабрикованы.

Представитель Генпрокуратуры страны Марианна Керпек 18 мая рассказала, что в отношении Додона возбуждено уголовное дело после видеозаписи, появившейся в публичном пространстве летом 2020 года.

Видео было сделано на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней бывший тогда лидером Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги.

Додон тогда отказался принять взятку, однако оппозиционные партии всё равно обвинили его в коррупции.