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Додон заявил о сфабрикованных против него обвинениях

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон, которого доставили в суд, в четверг, 26 мая, заявил журналистам, что обвинения против него сфабрикованы.

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«Дело политическое, оно сфабриковано», — заявил экс-президент Молдавии.

Его адвокат Максим Лебединский, в свою очередь, обвинил молдавские власти в давлении на подзащитного и содержании его в плохих условиях.

«Его намеренно определили в Управление полиции Кишинева, чьи учреждения известны не самыми хорошими условиями. Уголовное расследование проводится в здании Центра по борьбе с коррупцией, где есть свой изолятор, но Додона намеренно отправили в известное СИЗО», — заявил адвокат.

Ранее в этот день Додона в суд Кишинева, где ему изберут меру пресечения. Прокуроры требуют поместить его под арест на 30 суток.

24 мая Додона задержали на 72 часа, его заподозрили в госизмене и коррупции, сообщили в Генпрокуратуре республики. Исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова указала, что по итогам обысков у экс-президента были задержаны два человека, включая политика.

В молдавской Соцпартии обыски в доме Додона назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика.

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