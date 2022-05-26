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Экс-президента Молдавии Додона доставили в суд для избрания меры пресечения

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Фото: ТАСС/AP Photo/Aurel Obreja
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Бывшего президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции и измене Родине, доставили в суд Кишинева, где ему изберут меру пресечения. Об этом «РИА Новости» сообщает в четверг, 26 мая.

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Додона доставили в здание кишиневского суда под конвоем, ему не позволили пообщаться с прессой, передает RT.

24 мая Додона задержали на 72 часа, его заподозрили в госизмене и коррупции, сообщили в Генпрокуратуре республики, сообщает телеканал «360». Исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова указала, что по итогам обысков у экс-президента были задержаны два человека, включая политика.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что РФ обеспокоена преследованием политиков, выступающих за дружеские отношения с РФ, однако расследование — внутреннее дело Молдавии.

В молдавской Соцпартии обыски в доме Додона назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика.

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