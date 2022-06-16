Супруге экс-президента Молдавии Додона запретили покидать страну

Прокуратура запретила жене бывшего президента Молдавии Игоря Додона Галине покидать страну в течение двух месяцев. Об этом она сообщила журналистам в четверг, 16 июня.

«Запрет на выезд из страны на два месяца», — цитирует ее RT.

Супруге бывшего главы государства предъявлены обвинения в незаконном обогащении, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 13 июня, пресс-служба прокуратуры по борьбе с коррупцией сообщила, что Галине Додон предъявят обвинение по делу о коррупции, возбужденному в отношении ее супруга Игоря Додона.

Ведомство подтвердило вызов Галины Додон 16 июня для предъявления обвинения и допроса в качестве обвиняемых по делу «Кулек». Так правоохранители Молдавии называют эпизод якобы с попыткой дачи Додону взятки бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком.

Ранее в этот день Додон сообщил, что его супруге Галине вручена повестка о явке в прокуратуру. Он оценил действия надзорного органа как желание отомстить со стороны действующего президента Молдавии Майи Санду.

2 июня сотрудники антикоррупционной прокуратуры изъяли документы в офисе Партии социалистов Молдавии. Его объяснили тем, что Додон обвиняется в незаконном финансировании политформирования.

24 мая бывшего молдавского лидера задержали на 72 часа по подозрению в госизмене и коррупции. После задержания 26 мая политику были назначены 30 суток домашнего ареста, которые впоследствии обжаловала прокуратура.

18 мая представитель генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек рассказала, что в отношении Додона возбуждено уголовное дело после видеозаписи, появившейся в публичном пространстве летом 2020 года. Видео было сделано на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней бизнесмен Плахотнюк обсуждал с главой государства ситуацию в стране после парламентских выборов.

Плахотнюк попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги. Додон отказался принять взятку, однако его всё равно обвинили в коррупции.

Из-за преследования экс-президента в Молдавии прошли акции протеста с призывом к властям прекратить давление на оппозицию.