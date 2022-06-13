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Супруге экс-президента Молдавии Додона предъявят обвинение в коррупции

Прокуратура Молдавии: супруге бывшего президента Молдавии Додона предъявят обвинение по делу о коррупции
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Супруге экс-президента Молдавии Галине Додон предъявят обвинение по делу о коррупции, возбужденного в отношении Игоря Додона. Об этом сообщила 13 июня пресс-служба прокуратуры по борьбе с коррупцией на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Ведомство подтвердило вызов Галины Додон на 16 июня в ведомство для предъявления обвинения и допроса в качестве обвиняемых по делу «Кулек». Так правоохранители Молдавии называют эпизод якобы с попыткой дачи Додону взятки бывшим лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком.

Ранее в этот день Додон сообщил, что его супруге Галине вручена повестка о явке в прокуратуру. Он оценил действия надзорного органа как желание отомстить со стороны действующего президента Молдавии Майи Санду.

2 июня сотрудники антикоррупционной прокуратуры изъяли документы в офисе Партии социалистов Молдавии. Его объяснили тем, что Додон обвиняется в незаконном финансировании политформирования.

24 мая бывшего молдавского лидера задержали на 72 часа по подозрению в госизмене и коррупции. После задержания 26 мая политику были назначены 30 суток домашнего ареста, которые впоследствии обжаловала прокуратура.

18 мая представитель генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек рассказала, что в отношении Додона возбуждено уголовное дело после видеозаписи, появившейся в публичном пространстве летом 2020 года. Видео было сделано на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней бизнесмен Плахотнюк обсуждал с главой государства ситуацию в стране после парламентских выборов.

Плахотнюк попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги.

Додон отказался принять взятку, однако его всё равно обвинили в коррупции.

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