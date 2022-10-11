Санду пообещала наказать протестующих в Кишиневе за «предательство»

Президент Молдавии Майя Санду 11 октября заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих и пообещала наказать их за «предательство».

«Мы не должны позволить манипулировать собой, пользоваться нами тем, кто продвигает войну. Попытки дестабилизации мы наблюдаем со стороны криминальной группировки, участники которой боятся тюрьмы и готовы сжечь страну <...> Предательство страны будет сурово наказано», — заявила Санду на брифинге.

Президент полагает, что эта группа пытается устроить хаос и конфликты в различных районах Молдавии.

«Они так сильно хотят прийти к власти, что обещают нарушить конституционный порядок <...> Юстиция должна делать свое дело, воры и предатели страны должны понести ответственность», — добавил президент.

В Кишиневе с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты. Организаторы митингов требуют отставки президента и правительства, и проведения досрочных выборов в парламент.

По данным одного из лидеров протеста председателя Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану, 9 октября в митинге приняли участие около 60 тыс. человек. На следующий день полиция принудительно убрала палатки сторонников оппозиционной партии «Шор», которые были установлены на центральной улице Кишинева.