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Полиция начала разгон протестующих в Кишиневе

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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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Сотрудники молдавской полиции 10 октября принудительно убрали палатки сторонников оппозиционной партии «Шор», которые были установлены на центральной улице Кишинева.

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Полицейские посчитали, что палаточный городок блокирует движение транспорта.

«Мы хотели просто привлечь внимание к себе, потому что ни [президент Молдавии Майя] Санду, ни парламент не обращают на нас внимания. А вместо этого полиция начала разрушать наш городок, это беспредел», — заявил «РИА Новости» один из протестующих.

Ранее один из лидеров протеста председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану сообщил, что на акцию протеста, которая проходила 9 октября, собрались 60 тыс. человек.

На прошлой неделе парламент Молдавии продлил режим ЧП на два месяца из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса.

С 18 сентября в Кишиневе проходит бессрочная акция протеста.

Участники манифестаций недовольны высокими ценами на газ, другие энергоресурсы и продукты питания. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

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