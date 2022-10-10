Полиция начала разгон протестующих в Кишиневе

Сотрудники молдавской полиции 10 октября принудительно убрали палатки сторонников оппозиционной партии «Шор», которые были установлены на центральной улице Кишинева.

Полицейские посчитали, что палаточный городок блокирует движение транспорта.

«Мы хотели просто привлечь внимание к себе, потому что ни [президент Молдавии Майя] Санду, ни парламент не обращают на нас внимания. А вместо этого полиция начала разрушать наш городок, это беспредел», — заявил «РИА Новости» один из протестующих.

Ранее один из лидеров протеста председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану сообщил, что на акцию протеста, которая проходила 9 октября, собрались 60 тыс. человек.

На прошлой неделе парламент Молдавии продлил режим ЧП на два месяца из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса.

С 18 сентября в Кишиневе проходит бессрочная акция протеста.

Участники манифестаций недовольны высокими ценами на газ, другие энергоресурсы и продукты питания. Протестующие требуют отставки правительства и проведения досрочных выборов в парламент.