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Молдавия продлила режим ЧП на два месяца

Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Парламент Молдавии продлил режим ЧП на два месяца из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса. Такое постановление было принято в четверг, 6 октября, сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

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«Чрезвычайное положение <…> продлить на 60-дневный срок», — говорится в постановлении.

Документ был утвержден 53 голосами проевропейской Партии действия и солидарности. Оппозиция в знак протеста бойкотировала заседание.

Говоря о необходимости чрезвычайных мер, Гаврилица пояснила, что это решение принято в связи с угрозами приостановки поставок в страну как российского газа, так и поставок с электростанций в Приднестровье и на Украине, а также для дальнейшего управления потоками украинских беженцев.

«Высокие риски сохраняются и по части потоков беженцев, и потоков товаров. И по части энергетики — мы все видели не очень хорошие новости о поставках газа в Европу», — сказала Гаврилица.

2 октября в Кишиневе началась массовая акция протеста представителей молдавской оппозиционной партии «Шор». Митингующие развернули палаточный городок перед зданием парламента страны, где с 18 сентября проходит бессрочный протест.

Тысячи граждан требуют отставки президента страны Майи Санду. В частности, участники протеста недовольны политикой властей и беспрецедентным ростом цен на газ и продукты.

31 августа Санду призвала население страны максимально сократить потребление газа из-за опасений того, что зимой цены на него взлетят до невероятных значений.

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