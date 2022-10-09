Около 60 тыс. человек собрались на митинг оппозиции в Кишиневе

Около 60 тыс. человек, недовольных ростом цен и работой правительства Молдавии, собрались в воскресенье, 9 октября, на митинг оппозиции в центре Кишинева. Об этом заявил журналистам один из лидеров протеста, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану.

«На митинг в Кишиневе собрались около 60 тыс. человек», — рассказал он.

По словам политика, на протест не попали еще около девяти тысяч человек, так как автобусы, где они находились, заблокировала полиция на подъезде к Кишиневу. Из-за протестов перекрыто движение транспорта в центре молдавской столицы.

Протестующие находятся перед зданиями администрации президента и парламента. Демонстранты требуют отставки президента Молдавии Майи Санду и правительства. Также они призывают власти страны к проведению досрочных выборов.

С трибуны перед митингующими выступают депутаты парламента от оппозиционной партии «Шор» и Партии коммунистов Республики Молдова.

Оппозиция также требует выплат компенсаций гражданам из-за подорожания электроэнергии и газа, цена на который выросла с прошлого года почти в семь раз и увеличения финансовой помощи уязвимым категориям граждан.

По видеосвязи Илан Шор заявил о необходимости наращивания давления на власти, призвал сторонников увеличить количество палаток, в которых ночуют демонстранты перед зданиями парламента и правительства.

6 октября парламент Молдавии продлил режим ЧП на два месяца из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса.

Бессрочная акция протеста проходит в Кишиневе с 18 сентября. 2 октября в началась массовая акция протеста, граждане развернули палаточные городки.

Возмущение протестующих вызывают высокие цены на газ, другие энергоресурсы и продукты питания. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом.

31 августа президент Молдавии Майя Санду призвала население страны максимально сократить потребление газа из-за опасений того, что зимой цены на него взлетят до невероятных значений.

4 октября «Газпром» заявил, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате голубого топлива до 20 октября. Российская компания указала, что имеет право на расторжение контракта из-за постоянного нарушения договоренностей со стороны Молдавии.