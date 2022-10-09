В Кишиневе началась новая акция протеста оппозиции

Акция протеста сторонников и представителей оппозиционной в Молдавии партии «Шор» проходит 9 октября в Кишиневе.

Участники манифестации собрались у палаточного городка перед зданием парламента, где с 18 сентября проходит бессрочная акция протеста. Движение транспорта в центре Кишинева перекрыто.

Манифестанты требуют отставки руководства страны и проведения досрочных выборов в парламент.

Возмущение протестующих вызывают высокие цены на газ, другие энергоресурсы и продукты питания. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом.

Кроме того, правительство критикуют за позицию в переговорах с Россией о поставках газа и давление на оппозицию.



6 октября парламент Молдавии продлил режим ЧП на два месяца из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса.

В конце августа российский сенатор Алексей Пушков выступил против поставок газа в Молдавию. По его словам, в ответ Россия не получает ничего, кроме усиления прозападного курса Кишинева: ни благодарности, ни изменения политики.