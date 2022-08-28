Сенатор Пушков выступил против поставок российского газа в Молдавию

Глава оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор собрался ехать в Москву, чтобы договариваться о поставках газа и «согреть наши дома». Однако, по мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, смысла поддерживать таким образом «прозападный курс нынешней Молдавии» у России нет, заметил он 27 августа.

«Просьба согреть дома жителей Молдавии в условиях, когда Кишинев не способен вовремя оплачивать поставки газа и отдать накопившийся долг, означает, что Москва должна фактически субсидировать президентство Санду (президента Молдавии Майи Санду — Ред.). Это выглядит странно, поскольку Санду не скрывает своей ориентации и своего плохого отношения к России. Какой смысл нам поддерживать поставками газа прозападный курс нынешней Молдавии?» — задается сенатор вопросом в Telegram.

Пушков уверен, что в ответ РФ не получит ничего, кроме усиления прозападного курса Кишинева: ни благодарности, ни изменения политики. У политика в связи с этим один вопрос: надо ли России финансировать такой курс?

23 августа официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что после отсрочки платежа Молдавии за газ, в компании надеются, страна в дальнейшем будет исполнять свои контрактные обязательства по оплате за поставки российского газа в полном объеме и в срок.

В этот день «Газпром» разрешил АО «Молдовагаз» отложить оплату аванса за поставки газа в августе до 1 сентября. Это «исключительный порядок», когда компания может согласиться с подобной просьбой, подчеркнули в в «Газпроме».

17 августа «Молдовагаз» отключил свыше 2 тыс. потребителей в связи с неуплатой долга за использование природного газа, а также во избежание роста задолженности перед «Газпромом». При этом 4 августа Национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике увеличило тарифы на газ для потребителей на 23,6%, до $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м.

В конце октября 2021 года Молдавия договорилась с российским «Газпромом» о продлении контракта на пять лет на поставку российского газа в страну.