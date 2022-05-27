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Санду призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела Додона

Президент Молдавии Санду призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела Додона
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Президент Молдавии Майя Санду призвала генеральную прокуратуру проверить ход следственных мероприятий по делу экс-президента Молдавии Игоря Додона.

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«Я думаю, что генеральная прокуратура должна тщательно изучить, как проходили следственные мероприятия во вторник, а также за день до этого», — сказала лидер Молдавии на брифинге в пятницу.

Также она поручила выяснить, каким образом в СМИ попали фотографии со следственных мероприятий.

При этом она отметила, что объяснения Антикоррупционной прокуратуры, которые утверждали, что фотографии распространили адвокаты Додона, не удовлетворили ее.

«Расследование в отношении Додона должно пройти в условиях максимальной транспорентности <...> Я очень надеюсь, что прокуратура не занимается политическими играми ни по заказу, ни по собственной инициативе, потому что это приведет к дальнейшей дискредитации прокуратуры, системы юстиции и нашего европейского будущего», — отметила она.

Накануне стало известно, что прокуратура намерена обжаловать решение суда Кишинева, который 26 мая поместил обвиняемого в коррупции и госизмене экс-президента Молдавии под домашний арест на 30 суток.

Сам Додон 26 мая заявил журналистам после судебного заседания, что считает дело против него политическим заказом Санду.

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