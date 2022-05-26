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Додон назвал дело против него политическим заказом президента Санду

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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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Обвиняемый в коррупции и измене родине экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что считает дело против него политическим заказом нынешнего лидера страны Майи Санду.

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«Мое дело является политическим, это заказ президента Майи Санду», — сказал он журналистам после судебного заседания 26 мая.

Ранее в этот день суд в Кишиневе поместил Додона под домашний арест на 30 суток.

До этого, 24 мая, Додона задержали на 72 часа, его заподозрили в госизмене и коррупции, сообщили в Генпрокуратуре республики. Исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова указала, что по итогам обысков у экс-президента были задержаны два человека, включая политика.

В молдавской Соцпартии обыски в доме Додона назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика. Сам Додон заявил, что обвинения против него сфабрикованы.

Представитель Генпрокуратуры страны Марианна Керпек 18 мая рассказала, что в отношении Додона возбуждено уголовное дело после видеозаписи, появившейся в публичном пространстве летом 2020 года.

Видео было сделано на скрытую камеру в июне 2019 года. На ней бывший тогда лидером Демократической партии олигарх Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги.

Додон тогда отказался принять взятку, однако оппозиционные партии всё равно обвинили его в коррупции.

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