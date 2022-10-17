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В Молдавии начался пикет в поддержку экс-президента Додона

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Депутаты парламента, представители и сторонники оппозиционной в Молдовии партии социалистов проводят пикет у здания Высшей судебной палаты в Кишиневе, где проходит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Игоря Додона.

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Манифестанты требуют аннулирования всех обвинений в адрес Додона и справедливого расследования. Они также заявляют, что дело носит политический характер, передает «РИА Новости».

Додон, в свою очередь, призвал оппозицию объединить усилия против проевропейского правительства после разгона полицией демонстрантов у зданий парламента и администрации президента.

16 октября в центре Кишинева сотни людей вышли на четвертый за последнее время в Молдавии массовый митинг сторонников оппозиции с призывом к свержению правительства, однако правоохранительные органы демонтировали палаточный городок, который разбили протестующие.

В настоящее время Додон находится под домашним арестом. Экс-президента задержали в мае, поместили под домашний арест и предъявили обвинения в превышении полномочий в период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Также по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход в 3 млн леев (€150 тыс.).

Додон тогда заявил, что считает дело против него политическим заказом нынешнего президента страны Майи Санду. Она же, в свою очередь, призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела.

Ранее, 11 октября, Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих, и пообещала наказать их за «предательство».

В Кишиневе с середины сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты. Организаторы митингов требуют отставки президента и правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

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