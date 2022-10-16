Реклама
Прямой эфир
Мир
Журналист рассказал о возможном участии Лондона в теракте на Крымском мосту
Мир
Посол РФ в США сравнил международную обстановку с картиной «Девятый вал»
Мир
В Белоруссии предотвратили серию терактов
Спорт
Российский теннисист Рублев выиграл турнир ATP в Испании
Экономика
РФ готова отправить через новый турецкий хаб потерянный на «Северных потоках» газ
Армия
Стремоусов выразил уверенность в победе РФ над Киевом нынешней зимой
Мир
В США заявили о подготовке Ираном партии ракет и беспилотников для России
Происшествия
В Белгородской области мужчина лишился ступни при подрыве мины
Мир
В Болгарии увидели российский след в хакерской атаке на сайты госорганов
Мир
МИД Украины заявил, что князь Владимир желал вступления в ЕС Киевской Руси
Мир
В США заявили об отказе КНР от встречи Си Цзиньпина и Байдена на G20
Мир
В Сербии назвали дружбу с РФ залогом самого существования страны

Протестующие установили палатки у здания администрации президента в Кишиневе

0
Фото: NewsMaker
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Кишиневе сотни людей вышли на четвертый за последнее время в Молдавии массовый митинг сторонников оппозиции с призывом к свержению правительства. Об этом сообщает молдавское онлайн-издание NewsMaker в воскресенье, 16 октября.

Удар в Спыну: почему в Молдавии не утихают акции протеста
Экономика республики тяжело переживает подорожание газа

В частности, сообщается, что демонстранты подошли к президентскому дому с лозунгом «Долой Майю Санду! Долой правительство!».

Также митингующие запустили в небо желтые воздушные шары с изображением главы правительства Натальи Гаврилицы, требуя ее отставки.

Отмечается также, что протестующие установили десятки палаток прямо перед памятником Штефану Великому у здания администрации президента Молдавии.

13 октября власти республики ужесточили правила проведения протестов и расширили полномочия полиции. Полицейским разрешили требовать от организаторов прекратить манифестацию. Также правоохранительные органы получили право во время акции протеста удалить из толпы участников, которые нарушают общественный порядок, а также подстрекают к дискриминации или насилию.

Ранее, 11 октября, Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих, и пообещала наказать их за «предательство».

В Кишиневе с середины сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты. Организаторы митингов требуют отставки президента и правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

По данным одного из лидеров протеста, председателя Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану, 9 октября в митинге приняло участие около 60 тыс. человек. На следующий день полиция принудительно убрала палатки сторонников оппозиционной партии «Шор», которые были установлены на центральной улице Кишинева.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022