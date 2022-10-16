Протестующие установили палатки у здания администрации президента в Кишиневе

В центре Кишиневе сотни людей вышли на четвертый за последнее время в Молдавии массовый митинг сторонников оппозиции с призывом к свержению правительства. Об этом сообщает молдавское онлайн-издание NewsMaker в воскресенье, 16 октября.

В частности, сообщается, что демонстранты подошли к президентскому дому с лозунгом «Долой Майю Санду! Долой правительство!».

Также митингующие запустили в небо желтые воздушные шары с изображением главы правительства Натальи Гаврилицы, требуя ее отставки.

Отмечается также, что протестующие установили десятки палаток прямо перед памятником Штефану Великому у здания администрации президента Молдавии.

13 октября власти республики ужесточили правила проведения протестов и расширили полномочия полиции. Полицейским разрешили требовать от организаторов прекратить манифестацию. Также правоохранительные органы получили право во время акции протеста удалить из толпы участников, которые нарушают общественный порядок, а также подстрекают к дискриминации или насилию.

Ранее, 11 октября, Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих, и пообещала наказать их за «предательство».

В Кишиневе с середины сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты. Организаторы митингов требуют отставки президента и правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

По данным одного из лидеров протеста, председателя Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану, 9 октября в митинге приняло участие около 60 тыс. человек. На следующий день полиция принудительно убрала палатки сторонников оппозиционной партии «Шор», которые были установлены на центральной улице Кишинева.