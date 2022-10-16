Полиция Молдавии разогнала демонстрантов в Кишиневе

Правоохранительные органы Кишинева демонтировали палаточный городок, который разбили протестующие у здания администрации президента Майи Санду. Как сообщает 16 октября ТАСС, участники акции протеста не оказывали сопротивления полиции.

Демонстрантов вытаскивали из палаток, после чего эти временные жилища вместе с находившимися в них вещами бросали в грузовик.

Демонстранты покидали укрытия, выкрикивая «Позор» и «Мы — народ», после чего силовики убрали палатки, которые блокировали движение транспорта по центральной улице Кишинева — бульвару Стефана Великого.

Ранее 16 октября сообщалось, что в центре Кишиневе сотни людей вышли на четвертый за последнее время в Молдавии массовый митинг сторонников оппозиции с призывом к свержению правительства. В частности, демонстранты подошли к президентскому дому с лозунгом «Долой Майю Санду!». Также митингующие запустили в небо желтые воздушные шары с изображением главы правительства Натальи Гаврилицы, требуя ее отставки.

13 октября власти республики ужесточили правила проведения протестов и расширили полномочия полиции. Полицейским разрешили требовать от организаторов прекратить манифестацию. Также правоохранительные органы получили право во время акции протеста удалить из толпы участников, которые нарушают общественный порядок, а также подстрекают к дискриминации или насилию.

Ранее, 11 октября, Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих, и пообещала наказать их за «предательство».

В Кишиневе с середины сентября проходит бессрочная акция протеста. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты. Организаторы митингов требуют отставки президента и правительства и проведения досрочных выборов в парламент.