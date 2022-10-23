Молдавская оппозиция приняла резолюцию о создании силовой структуры

Молдавская оппозиция по итогам акции протеста объявила о создании силовой структуры и своего правительства для вывода страны из кризиса, а также недопущения ее вовлечения в вооруженные конфликты. Об этом говорится в принятой 23 октября резолюции.

Документ зачитал один из лидеров протеста, представитель оппозиционной партии «Шор» председатель Оргеевского района Дину Цуркану.

«Создание «Народного щита» — национальной структуры, перед которой будут стоять такие задачи, как защита граждан и недопущение вовлечения страны в вооруженный конфликт, препятствование изменению 11-й статьи Конституции о нейтралитете, а также присоединению Молдавии к военным блокам», — говорится в резолюции.

Также Цуркану заявил о планах создания альтернативного правительства. По его мнению, оно сможет организовать проведение досрочных выборов в парламент.

Оппозиция обвиняет правящую партию «Действие и солидарность» во втягивании страны в ситуацию на Украине.

В резолюции также выражается обеспокоенность стремительным ростом цен и падением уровня жизни.

В Кишиневе в ходе митинга оппозиционной партии «Шор» 23 октября произошли столкновения с правоохранителями. Полиция перегородила протестующим доступ в центр города. Сообщалось о ряде попыток прорыва кордона, поступала информация о нескольких задержанных.

Власти города согласовали проведение митинга в сквере у парламента.

16 октября сообщалось, что в центре Кишинева сотни людей вышли на четвертый за последнее время массовый митинг с призывом к отставке правительства Молдавии. В частности, демонстранты требовали отставки президента республики Майи Санду и премьера Молдавии Натальи Гаврилицы.

В этом же месяце Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих, и пообещала наказать их за «предательство».