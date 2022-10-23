Оппозиция проводит новый массовый митинг в Кишиневе

В Кишиневе проходит массовая акция протеста сторонников и представителей оппозиционной партии «Шор». Манифестанты стягиваются к центральной площади города, хотя местная власть позволила им провести митинг лишь в сквере у парламента.

Протестующие идут к центру молдавской столицы двумя колоннами, скандируя: «Долой Майю Санду!», «Долой правительство», «Отставка», «Досрочные выборы».

«В это воскресенье в 15:00 (совпадает с мск) всех, кто хочет жить хорошо, по-человечески и с достоинством, я жду на площади, где состоится протест против войны, которую власть объявила собственному народу, и за новую жизнь», — обратился к жителям страны в соцсетях лидер партии Илан Шор.

Полиция заранее предупредила участников акции, что будет следить за движением колонны и не позволит протестующим попасть на центральную площадь. Согласно публикуемым в соцсетях кадрах, на бульваре Штефана чел Маре в центре города уже начались серьезные стычки с полицейскими.

Ранее, 16 октября, сообщалось, что в центре Кишинева сотни людей вышли на четвертый за последнее время массовый митинг с призывом к отставке правительства Молдавии. В частности, демонстранты требовали отставки президента республики Майи Санду и премьера Молдавии Натальи Гаврилицы.

В этом же месяце Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих, и пообещала наказать их за «предательство».

Бессрочная акция протеста началась в Кишиневе 18 сентября. Манифестанты недовольны ростом цен на газ, продукты, высокой инфляцией, а также падением уровня жизни.