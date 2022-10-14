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Главам МИД и минобороны Черногории запретили въезд в Россию

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Министрам иностранных дел и обороны Черногории запрещен въезд в Россию. Об этом 14 октября сообщил МИД РФ на своем сайте.

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«14 октября в посольство Черногории в РФ направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и бывшему директору агентства национальной безопасности Саво Кентере», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной решение объявить персонами нон грата дипломатов посольства России в Подгорице.

29 сентября Черногория выслала шесть российских дипломатов, объявив их персонами нон грата, на что МИД РФ пообещал в скором времени дать ответ.

Позднее в тот день посольство РФ в Черногории сообщило, что Подгорица выслала почти полный состав российской дипмиссии из страны. Работа консульского отдела российского посольства в Черногории на фоне действий властей была приостановлена на неопределенный срок.

13 августа Министерство иностранных дел России отреагировало на высылку российского дипломата из Черногории. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала это очередным эпизодом развязанной Западом гибридной кампании против России.

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из государств Европы. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

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