МИД РФ отреагировал на высылку российского дипломата из Черногории

Москва рассматривает высылку российского дипломата из Черногории как очередной эпизод развязанной Западом гибридной кампании против России. Об этом 13 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии — в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что РФ оставляет за собой право на ответные меры.

Накануне власти Черногории объявили российского дипломата персоной нон грата. Как сообщило «Радио и телевидение Черногории» со ссылкой на МИД республики, такое решение было принято местными властями из-за якобы действий с его стороны, нарушающих Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Имя дипломата не указывается, пишет телеканал «360».

Посольство России в Черногории назвало необоснованным решение местных властей.

В начале июня Захарова рассказала, что высланных Западом дипломатов РФ переводят на более приоритетные направления. Она отметила, что на сегодняшний день происходит «поднастройка» кадровой политики ведомства, которая имеет долгосрочный характер.

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.