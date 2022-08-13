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МИД РФ отреагировал на высылку российского дипломата из Черногории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Москва рассматривает высылку российского дипломата из Черногории как очередной эпизод развязанной Западом гибридной кампании против России. Об этом 13 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии — в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что РФ оставляет за собой право на ответные меры.

Накануне власти Черногории объявили российского дипломата персоной нон грата. Как сообщило «Радио и телевидение Черногории» со ссылкой на МИД республики, такое решение было принято местными властями из-за якобы действий с его стороны, нарушающих Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Имя дипломата не указывается, пишет телеканал «360».

Посольство России в Черногории назвало необоснованным решение местных властей.

В начале июня Захарова рассказала, что высланных Западом дипломатов РФ переводят на более приоритетные направления. Она отметила, что на сегодняшний день происходит «поднастройка» кадровой политики ведомства, которая имеет долгосрочный характер.

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

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