Японская компания Mitsui захотела остаться в проекте «Сахалин-2»

Японская корпорация Mitsui планирует сохранить собственную долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» при новом российском операторе и официально уведомит о своем решении до конца августа. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщила газета Nikkei со ссылкой на источники.

Отмечается, что компания не видит серьезных изменений, которые могли бы привести к негативным последствиям для бизнеса.

При этом на данный момент Mitsui рассматривает вопрос о сохранении участия в проекте.

Накануне стало известно, что две японские компании заключили контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2». Речь идет о Tokyo Gas и JERA — совместном предприятии Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power.

Днем ранее сообщалось, что японские энергетические и газовые компании в ближайшее время планируют подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2».

До этого, 17 августа, стало известно, что ряд японских компаний получил официальное уведомление от России о переводе проекта «Сахалин-2» новому оператору.

Указ президента РФ Владимира Путина о создании общества с ограниченной ответственностью (ООО), которому отойдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»), был обнародован 30 июня.

Отмечалось, что «Сахалин Энерджи» будет передана в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

На новость о смене оператора нефтегазового проекта японцы отреагировали резко. Большинство из пользователей Сети, комментируя сообщение, назвали шаг Москвы следствием неправильной политики Токио.

При этом Япония заявила о планах сохранить права на участие в «Сахалине-2». Указывалось, что в Токио знают о распоряжении правительства РФ о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.

Как заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович 8 августа, Япония не торопится выходить из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2», потому что он обеспечивает почти 9% потребления газа этой страны и является для нее более важным, чем «Сахалин-1».