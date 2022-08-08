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Эксперт объяснил сохранение Японией своей доли в «Сахалине-2»

Эксперт Митрахович объяснил сохранение Японией своей доли в «Сахалине-2»
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Фото: Global Look press/Serguei Fomine
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Япония не торопится выходить из российского нефтегазового проекта «Сахалин-2», потому что он обеспечивает почти 9% потребления газа этой страны и является для нее более важным, чем «Сахалин-1». Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в понедельник, 8 августа.

Ранее в этот же день Япония заявила о планах сохранить права на участие в «Сахалине-2». Указывалось, что в Токио знают о распоряжении правительства РФ о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.

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От проекта «Сахалин-1», в отличие от «Сахалин-2», у Токио нет такой критической зависимости, но он удобен ему, расположен близко и японская компания Sodeco владеет 30% акций в нем, рассказал Митрахович. Если Япония уйдет из «Сахалина-2», туда могут прийти китайцы. Япония может покупать нефть на Ближнем Востоке, но это для нее лишний стресс, подчеркнул эксперт.

«Другое дело, что на «Сахалине-1» добыча сейчас почти остановлена из-за саботажа со стороны Exxon [Mobil Corporation]. Но Exxon тоже сейчас находится под давлением западных правительств», — сказал он.

Тем не менее, задача по восстановлению добычи на проекте еще не решена, заключил эксперт.

С 26 апреля ExxonMobil в одностороннем порядке без согласования с другими участниками проекта «Сахалин-1» начала поэтапную остановку добычи нефти. 6 мая отгрузили последний танкер с нефтью с терминала «Де Кастри» в Хабаровском крае. С 15 мая производственная деятельность на проекте практически остановлена, сообщала 4 августа пресс-служба «Роснефти».

5 августа президент России Владимир Путин запретил инвесторам из недружественных стран покупать и продавать доли в стратегических предприятиях. Запрет касается акций и долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденный указом от 2004 года.

Аналогичное решение принято и в отношении операций с долями участия в соглашениях о разделе продукции (СРП) «Сахалин-1» и Харьягинском СРП, а также с долями в компаниях — производителях оборудования для топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

В конце июля министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда указал, что страна заинтересована в сохранении доли в «Сахалине-2» после решения РФ сделать оператором российское ООО. По его словам, Вашингтон был уведомлен об этом на переговорах глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США в формате «2+2».

«Сахалин-2» — ExxonMobil первый в РФ завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Оператором «Сахалина-1» является «дочка» американской компании ExxonMobil. В марте она планировала выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. Доля американцев в проекте составляет 30%, «Роснефти» — 20%, Sodeco — 30% и индийской ONGC —20%.

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