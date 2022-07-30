Япония уведомила США о планах сохранить доли в «Сахалине-2»

Япония уведомила США о своем намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2» после решения РФ сделать оператором российское ООО. Об этом 30 сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

По его словам, Вашингтон был уведомлен на прошедших в пятницу в США переговорах глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США в формате «2+2», уточняет телеканал NHK.

По словам министра, среди тем, обсуждаемых официальными лицами, в Вашингтоне, был проект «Сахалин-2», в котором две японские компании владеют крупными пакетами.

Хагиуда подчеркнул, что Токио известны призывы к Японии выйти из проекта. Однако, по его словам, выход будет означать передачу прав Японии третьей стороне, и в результате Россия получит гигантские прибыли.

Министр подчеркнул, что объяснил американским чиновникам намерение Японии сохранить статус-кво. По его мнению, американская сторона поняла позицию Японии.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Имущество компании передадут в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

4 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что японские компании вряд ли уйдут из «Сахалина-2», поскольку заменить объемы газа, получаемые с проекта, Токио так просто не сможет.

В тот же день заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио планирует отстаивать свои интересы в «Сахалине-2». В местном правительстве указали на важность данного проекта для обеспечения жителей электроэнергией и газом. 3 июля президент компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото подчеркнул, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли Японии.

13 июля Хагиуда заявил о намерении вновь обратиться к США и Австралии с просьбой увеличить производство СПГ и обеспечить стабильные поставки в его страну. Он отметил, что США и Австралия с пониманием отнеслись к позиции Японии по поставкам СПГ.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.