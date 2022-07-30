Реклама
Прямой эфир
Мир
Краснокнижный кит запутался в сетях в Охотском море
Общество
Теплая погода в выходные и первые дни августа ждет жителей ЦФО
Мир
В Британии заявили об усилении России на фоне провальных западных санкций
Мир
ВСУ нанесли удар по колонне с гуманитарным грузом для жителей Энергодара
Мир
В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян
Мир
Китай проведет военные учения в Тайваньском проливе
Экономика
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке
Происшествия
В Чите ввели режим ЧС из-за наводнения
Мир
В Госдуме назвали Зеленского и США ответственными за удар по СИЗО в Еленовке
Мир
Пентагон сообщил о закупках ЗРК NАSAMS для Украины
Мир
В США вновь подтвердили намерение Байдена переизбираться в 2024 году
Мир
Financial Times указала на непрочность единства ЕС в отношении России
Сюжет:

Япония уведомила США о планах сохранить доли в «Сахалине-2»

0
Фото: ТАСС/Александр Семенов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония уведомила США о своем намерении сохранить доли в проекте «Сахалин-2» после решения РФ сделать оператором российское ООО. Об этом 30 сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда.

Лихорадочная беспечность: Эстония срочно ищет замену российскому газу
Специалисты признают ситуацию критической, а власти готовы использовать всё более «грязные» ресурсы

По его словам, Вашингтон был уведомлен на прошедших в пятницу в США переговорах глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США в формате «2+2», уточняет телеканал NHK.

По словам министра, среди тем, обсуждаемых официальными лицами, в Вашингтоне, был проект «Сахалин-2», в котором две японские компании владеют крупными пакетами.

Хагиуда подчеркнул, что Токио известны призывы к Японии выйти из проекта. Однако, по его словам, выход будет означать передачу прав Японии третьей стороне, и в результате Россия получит гигантские прибыли.

Министр подчеркнул, что объяснил американским чиновникам намерение Японии сохранить статус-кво. По его мнению, американская сторона поняла позицию Японии.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд». Имущество компании передадут в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

4 июля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что японские компании вряд ли уйдут из «Сахалина-2», поскольку заменить объемы газа, получаемые с проекта, Токио так просто не сможет.

В тот же день заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио планирует отстаивать свои интересы в «Сахалине-2». В местном правительстве указали на важность данного проекта для обеспечения жителей электроэнергией и газом. 3 июля президент компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото подчеркнул, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли Японии.

13 июля Хагиуда заявил о намерении вновь обратиться к США и Австралии с просьбой увеличить производство СПГ и обеспечить стабильные поставки в его страну. Он отметил, что США и Австралия с пониманием отнеслись к позиции Японии по поставкам СПГ.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022