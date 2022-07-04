Эксперт по энергетике оценил вероятность ухода Японии из проекта «Сахалин-2»

Японские компании вряд ли уйдут из «Сахалина-2», поскольку заменить объемы газа, получаемые с проекта, Токио так просто не сможет. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«8% потребляемого Японией газа идет с «Сахалина-2». Это большой объем, Японии так просто заменить его не получится, но при этом России будет легко найти альтернативных покупателей, потому что в этом регионе мира спрос на сжиженный природный газ большой», — отметил он.

Эксперт предположил, что японские компании постараются перерегистрироваться в новом юридическом лице, которое теперь будет создано в России. По его словам, велика вероятность, что Mitsui и Mitsubishi останутся в проекте.

Как подчеркнул Митрахович, Токио выгодно, чтобы этот проект продолжал работать, чтобы газ шел в Японию. В связи с этим эксперт допустил, что они согласятся на условия российского правительства и по-прежнему будут акционерами, но уже новой компании.

«В отличие от Shell, которая сказала, что из России уходит, в Японии занимают гораздо более мягкую политику. Им всё-таки не хочется, чтобы активы были потеряны, чтобы их национализировали, чтобы они ушли к китайцам со скидкой. Моя версия, что японцы там останутся. И при этом ими будет заявлено, что они отстояли свою позицию», — заключил Митрахович.

Ранее в этот день заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что Токио намерен отстаивать свои интересы в проекте «Сахалин-2», потому что считает его важным из-за необходимости обеспечивать граждан электроэнергией и газом.

Япония в настоящее время собирает данные для анализа ситуации после решения России передать управление «Сахалином-2» российскому обществу с ограниченной ответственностью, добавил он.

Накануне президент японской компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото указал на то, что государство продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в собственной энергетической отрасли.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть ресурса из РФ Токио получает с Сахалина.