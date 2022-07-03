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Глава Mitsui заявил о продолжении приобретения и транспортировки российского газа

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Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
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Япония продолжит закупать и перевозить российский газ из-за сложной ситуации в энергетической отрасли страны. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявил президент японской компании Mitsui O.S.K. Lines Такеши Хасимото газете Financial Times.

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«В настоящее время на спотовом рынке как сниженный природный газ (СПГ), так и уголь довольно дорогие. Это и является одной из причин, по которой Япония не хотела бы прекращать импорт СПГ из России. И, так как японским покупателям необходим газ с [месторождений проекта] «Сахалин-2», то мы определенно приложим все усилия, чтобы продолжать предоставлять им свои услуги в обычном режиме независимо от проводимой Россией национальной политики», — сказал он изданию.

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». Имущество компании будет передано в собственность РФ с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».

Ранее, 1 июля, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти страны будут внимательно следить за тем, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа, а также обдумают дальнейшие шаги вместе с японскими энергетическими компаниями. Помимо этого, премьер-министр напомнил, что запрет на поставки сжиженного природного газа не входил в пакет санкций Японии.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал в беседе с «Известиями», что целью передачи в собственность РФ имущества компании «Сахалин Энерджи» — оператора проекта по производству СПГ «Сахалин-2» — является перевод предприятия с Бермудов в российскую юрисдикцию, чтобы уменьшить вероятность санкционного давления на компанию.

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ, проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть ресурса из РФ Токио получает с Сахалина.

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