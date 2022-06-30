Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин энерджи» в собственность РФ

Кабинет министров России создаст общество с ограниченной ответственностью (ООО), которому отойдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»). Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 30 июня.

«ООО создается в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с соглашением. Правительство РФ не является учредителем (участником) общества», — говорится в документе.

Там же уточняется, что указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере принимается в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

А сайте компании говорится, что акционерами «Сахалин Энерджи» являются «Газпром» (50% акций плюс одна акция), концерн Shell (27,5% акций минус одна акция), группа компаний Mitsui (12,5% акций), группа компаний Mitsubishi (10% акций).

«Сахалин Энерджи» ведет освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на северо-восточном шельфе острова Сахалин. В задачи компании входят добыча, транспортировка, переработка и маркетинг нефти и природного газа.

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