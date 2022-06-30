Путин подписал указ о специальных мерах в ТЭК

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) в связи с недружественными действиями иностранных государств. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 30 июня, на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов РФ глава государства постановил создать общество с ограниченной ответственностью, которому будут переданы все права и обязанности компании «Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд».

Имущество вышеназванной компании подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации.

«Доли в уставном капитале общества принадлежат: обществу с ограниченной ответственностью «Газпром Сахалин холдинг» пропорционально количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале Компании;обществу пропорционально количеству акций в уставном капитале Компании, принадлежащих остальным акционерам», — сказано в указе президента РФ.

Подобное решение российского президента продолжает ранее начатую политику адаптации экономики РФ к условиям внешнего давления. Так, следуя ей, с 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте будет восприниматься как неисполнение контрактных обязательств.

Затем 24 мая Госдума приняла в первом чтении проект, допускающий внешнее управление в объявивших об уходе из России компаниях. Новые нормы могут коснуться компаний, принявших решение об уходе с российского рынка без очевидных экономических причин.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в апрельском интервью «Известиям» рассказал, что у министерства есть план по замене ушедших компаний из России. Он добавил, что Россия с 2014 года начала формировать государственно-информационную систему промышленности. По его словам, страна выходит уже на второй этап импортозамещения, который начался в прошлом году.