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ГД приняла в I чтении проект о внешнем управлении объявившими об уходе компаниями

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Госдума приняла в первом чтении проект, допускающий внешнее управление в объявивших об уходе из России компаниях. Депутаты рассмотрели законопроект «О внешней администрации по управлению организацией» на заседании 24 мая. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Предполагается, что новые нормы коснутся компаний, принявших решение об уходе с российского рынка без очевидных экономических причин, «основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США, при этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики».

Согласно пояснительной записке к проекту, основаниями назначения внешней администрации могут стать перебои снабжения потребителей, нарушение критически значимых цепочек, увеличение затрат потребителей, угроза возникновения рисков для зависимых значимых производств, существенное сокращения рабочих мест и др.

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«Инициировать рассмотрение вопроса о назначении внешней администрации могут руководитель отраслевого федерального органа исполнительной власти или глава субъекта РФ, в котором зарегистрирована или на территории которого осуществляет деятельность организация. Соответствующее предложение рассматривается межведомственной комиссией при Минэкономразвития России», — отмечают авторы законопроекта.

Решение будет приниматься судом. В то же время у иностранных собственников останется возможность возобновить работу в России или продать пакет акций.

Внешнюю администрацию можно будет назначать на срок до 18 месяцев. Ее полномочия могу быть досрочно прекращены на основании решения межведомственной комиссии после обращения акционеров, владеющих более 50% акций при устранении обстоятельств из-за которых введена внешняя администрация, а также при переходе к ликвидации общества, возбуждении дела о банкротстве.

10 марта в ходе совещания с правительством РФ президент России Владимир Путин поддержал предложение о внешнем управлении иностранными компаниями, уходящими из России. Он отметил, что российская сторона не собирается закрывать зарубежные организации и открыта для работы со всеми партнерами. Права иностранных инвесторов и партнеров, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены, подчеркнул он.

В этот же день стало известно, что в правительство и Генпрокуратуру направлен список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. Перечень подготовлен организацией «Общественная потребительская инициатива». Согласно списку, который имеется в распоряжении «Известий», в него вошло порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. В их числе Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и др.

12 апреля стало известно, что «Единая Россия» внесла законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями в Госдуму.

Иностранные компании начали приостанавливать свой бизнес в России или уходить с рынка на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как Москва начала операцию по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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