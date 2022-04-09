В Минпромторге рассказали о плане по замене ушедших из России компаний

У Минпромторга есть план по замене ушедших компаний из России. Об этом в субботу, 9 апреля, рассказал глава министерства Денис Мантуров в интервью журналисту «Известий» Петру Марченко.

«Мы не заинтересованы в выдавливании кого-то с рынка, но у нас уже есть план и понимание, кто придет на это место. Я же не должен сидеть и ждать, уйдут или не уйдут. У нас есть план запасной по каждому предприятию на тот случай, если вдруг будет принято решение хлопнуть дверью и уйти», — рассказал он.

При этом Мантуров отметил, что, например, в автомобильной промышленности многие иномарки на самом деле произведены в России.

«85% рынка автомобилей в России — это произведенные или собранные автомобили на территории нашей страны, поэтому когда мы говорим «иностранный автомобиль», то часто это иностранный бренд, который локализован на территории нашей страны», — заявил он.

Министр подчеркнул, что на самом деле мало кто желает уходить с российского рынка, но на западноевропейские компании сильно давят.

Он добавил, что Россия с 2014 года начала формировать государственно-информационную систему промышленности. По его словам, страна выходит уже на второй этап импортозамещения, который начался не вчера, а уже в прошлом году.

«Моя задача и задача моих коллег — это создать комфортные условия и быть модераторами. Сейчас мы перешли на следующий этап. Возьмем 14-й год, импортозамещение ради того, чтобы уйти от зависимости поставщиков, которые, как оказалось, и о чем мы предупреждали всех, не будут поставлять нам то, что они не хотят поставлять на наш рынок. Сейчас мы перешли на второй этап», — отметил глава Минпромторга РФ.

Министр пояснил, что первый этап — это импортозамещение готовой продукции, на втором же этапе происходит импортозамещение компонентов, агрегатов, сырья и материалов.

«Перейдя на этот этап, мы должны более детально перейти к отработке со всеми компонентами, которые завязаны в программе по импортозамещению», — сказал он.

Подробнее смотрите в Итоговой программе на РЕН ТВ в это воскресенье в 23:00.

23 марта Мантуров сообщал, что в России не будет перебоев с поставками одежды и обуви, поскольку на рынке есть достаточное количество отечественных производителей. То же касается бытовой техники и мебели. Как отмечал министр, около 90% продаваемой в России бытовой техники, в том числе и зарубежных брендов, собирается в России, а более 70% рынка мебели занято российскими компаниями.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».