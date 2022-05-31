Аналитик объяснил нежелание Японии выходить из проекта «Сахалин-2»

Отказ Японии выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», первого в России завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), даже несмотря на давление со стороны Запада — яркий пример прагматичности и здравого экономического смысла, в отличие от Евросоюза. Об этом заявил «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев во вторник, 31 мая.

Ранее в этот же день министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, выступая в парламенте, заявил, что Токио не хочет выходить из проекта «Сахалин-2» даже если от него потребуют этого. Он отметил, что владельцем земли в проекте может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки газа принадлежат японской стороне.

Нежелание Японии выходить из проекта, в котором компании этой страны Mitsui и Mitsubishi владеют 12,5% и 10% долями соответственно, понятно, отметил Сагалаев. Он подчеркнул, что проект является чрезвычайно важным для энергетической безопасности Японии и способствует долгосрочным и стабильным поставкам СПГ по низким ценам. Третья по величине экономика мира сильно зависит от притока энергоносителей и ресурсов из-за рубежа, а сахалинские проекты — это один из таких дешевых и близких источников, добавил он.

«Чтобы хоть как-то подкрепить свою принципиальную позицию, Япония аргументирует это тем, что, если она выйдет из проекта, то доли приобретут Россия или третья страна, что может еще больше повысить цены на ресурсы и принести пользу России. Все это не приведет к эффективным санкциям. На самом же деле Токио продолжает придерживаться прагматичной позиции, ставя собственную энергетическую безопасность выше других международных проблем, и здесь ее позиция совершенно логична», — сказал аналитик.

Более того, специальная операция в Донбассе привлекла внимание Японии и простимулировала наращивание доли в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку крупные западные нефтекомпании, такие как Shell и British Petroleum, отказались от российских нефти и газа и вышли из участия в российских проектах, напомнил специалист.

«В прошлом году Россия была пятым по величине поставщиком в Японию как СПГ, так и энергетического угля», — рассказал эксперт.

В марте Shell прекратила свою деятельность в России, в том числе и по добыче и производству СПГ «Сахалин-2», в котором ей принадлежало 27,5% акций.В мае Shell сообщила о потере около $4 млрд после ухода из РФ. При этом японские компании Marubeni и Itochu дополнительно инвестировали в нефтяной проект «Сахалин-1», из которого вышла американская Exxon Mobil.

31 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о нежелании выходить из проекта «Сахалин-2». Начиная с 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт СПГ из России.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция — принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть ресурса из РФ Токио получает с Сахалина.