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Япония объяснила нежелание выходить из проекта «Сахалин-2»

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Фото: ТАСС/Александр Семенов
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Япония не собирается выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», первого в России завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), даже если от нее потребуют сделать это. Об этом заявил во вторник, 31 мая, министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда, выступая в парламенте.

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«Сахалин-2» — это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и компаниям. Мы не намерены выходить [из проекта], даже если нас попросят», — приводит его слова Reuters.

31 марта японский премьер-министр Фумио Кисида заявил о нежелании выходить из проекта «Сахалин-2». Начиная с 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт СПГ из России.

В тот же день агентство Bloomberg сообщало, что Токио опасается выходить из российских энергопроектов, так как не хочет, чтобы его место заняли другие игроки.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович говорил «Известиям», что в случае выхода Японии из проекта Россия ничего не потеряет, поскольку это не трубопроводные, а СПГ-поставки, которые легко перенаправить в Азию — в Китай, Индию, Вьетнам.

По его словам, у Японии на Сахалине два «крайне очень выгодных для потребителей» контракта, в которых участвуют японские компании Mitsubishi Group и Mitsui & Co., Ltd. как акционеры. Если Токио выйдет из проекта, его место быстро займут китайские акционеры, отмечал эксперт.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператором является компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет — 50% плюс одна акция принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

В последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть ресурса из РФ Токио получает с Сахалина.

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