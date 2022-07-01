Энергетик назвал цель передачи имущества «Сахалин Энерджи» России

Целью передачи в собственность РФ имущества компании «Сахалин Энерджи» — оператора проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» — является перевод предприятия с Бермудов в российскую юрисдикцию, чтобы уменьшить вероятность санкционного давления на компанию. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в пятницу, 1 июля.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В нем предписана смена оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юрлицо, которому перейдут права и обязанности компании Sakhalin Energy Investment Company Ltd. («Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»). Для этого в установленном правительством порядке создается общество с ограниченной ответственностью.

Sakhalin Energy зарегистрирована на Бермудских островах. Акционерами являются: голландской Gazprom Sakhalin Holdings B.V (100%-я дочерняя компания «Газпрома», 50% +1 акция), англо-голландский концерн Shell (27,5% акций –1 акция), японские Mitsui & Co. (12,5% акций) и Mitsubishi (10% акций).

По словам Митраховича, переводя «Сахалин Энерджи» в российскую юрисдикцию, Москва подталкивает иностранные компании к тому, чтобы они определились, как в дальнейшем видят свое место в России, в частности, на проекте «Сахалин-2».

Эксперт привел в пример, что компания Shell не раз заявляла, что хочет уйти из России или «вот-вот ушла»: теперь ей придется определиться, продавать свой актив в российских проектах со скидкой РФ или Китаю либо лишиться его.

Энергетик отметил, что завод по производству СПГ «Сахалин-2» работает уже более 10 лет и вряд ли ему нужен авторский надзор Shell, хотя детали не раскрываются.

Что касается Токио, он, скорее всего, останется в проекте, считает эксперт.

«Вряд ли японцы уйдут, продав по дешевке свою долю китайцам или просто потеряв актив», — сказал он.

Япония получает 8% газа от «Сахалина-2», и от этого отказываться не очень разумно, а перенаправить получаемый с проекта СПГ можно элементарно, есть куча покупателей на него. Например, Восточная Азия — СПГ-дефицитный регион.

В Кремле заявили, что все детали по «Сахалину-2» будут определяться правительством России. Там добавили, что РФ не видит оснований для остановки поставок СПГ из-за смены оператора проекта.

В Shell заявили, что ознакомилась с указом Путина о смене оператора «Сахалин-2».

«Мы ознакомились с указом и в настоящее время оцениваем содержащиеся в нем требования», — приводит «РИА Новости» слова компании.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также отмечал, что указ Путина о «Сахалине-2» не означает, что поставки СПГ будут тут же остановлены. По его словам японские власти будут внимательно следить за требованиями контракта вследствие этого указа, а также обдумают дальнейшие шаги вместе с энергетическими компаниями страны. Премьер напомнил, что запрет на поставки СПГ не входил в пакет санкций Токио.

Ранее, 7 июня, в Японии заявили о желании сохранить участие национальных компаний в российских нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», так как они крайне важны для экономической безопасности страны. Указывалось, что закупки у «Сахалин-2» составляют 9% от общего объема импорта.

28 февраля стало известно, что Shell планирует прекратить свое участие в проекте газопровода «Северный поток – 2» и выйти из партнерских отношений с «Газпромом» и связанными с ним организациями, включая 27,5% акций завода «Сахалин-2», 50% доли в Salym Petroleum Development и Гыданском энергетическом предприятии. 8 марта Shell объявила о планах отказаться от российских нефти и газа, закрыть все АЗС, производство авиатоплива и смазочных материалов на территории России.

В мае Shell опубликовала первый за 2022 год квартальный отчет, согласно которому она потеряла около $4 млрд после ухода из России

«Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ. С 2009 года из ежегодно производимых 10 млн т газа около 60% приходится на Японию, что составляет почти весь ее импорт голубого топлива из РФ.

«Сахалин Энерджи» осваивает Пильтун-Астохское и Лунское месторождения на северо-восточном шельфе острова Сахалин. В задачи компании входят добыча, транспортировка, переработка и маркетинг нефти и природного газа.